        Haberler Yaşam Tekirdağ'da karaca ve yavruları ormanda fotokapanla görüntülendi

        Tekirdağ'da karaca ve yavruları ormanda fotokapanla görüntülendi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yaban hayatının narin canlılarından olan karaca ve yavruları görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 10:09 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:09
        Karaca ailesi fotokapana yakalandı
        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapana karaca ve yavruları yansıdı.

        Şarköy'de hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan konuldu.

        Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları boyunca uzanan Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapan, karaca ve yavrularını görüntüledi.

        Kayıtlarda, ormanda yürüyen karaca ve yavrularının otladığı anlar yer aldı.

