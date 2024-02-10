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        Haberler Gündem Güvenlik Tekirdağ'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Tekirdağ'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Tekirdağ'da bir adrese yapılan operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 01:05 Güncelleme: 10.02.2024 - 01:07
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        Tekirdağ'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Tekirdağ'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın yakalanması için çalışma yapıldı.

        Ekipler, firari hükümlünün Tekirdağ'da bir adreste olduğunu tespit etti. AA'nın haberine göre; düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Tekirdağ
        #FETÖ
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