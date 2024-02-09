Oğuzhan Koç'tan biyografi filmi çıkışı: Rahmetle, huzurla uyusalar mı?

"HERKESİN HAYATI FİLM OLACAK DİYE ÜLKECE YEMİN Mİ ETTİK?"

Son donemde biyografi filmlerinin beyazperdeye yoğun olarak yansıtılmasına sitemde bulunan Oğuzhan Koç, "Bazı efsaneler yerinde rahmetle, huzurla uyusa mı acaba? Rahatsız etmesek mi? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece..." ifadelerini kullandı.