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        Haberler Magazin Oğuzhan Koç'tan biyografi filmi çıkışı: Rahmetle, huzurla uyusalar mı? - Magazin haberleri

        Oğuzhan Koç'tan biyografi filmi çıkışı: Rahmetle, huzurla uyusalar mı?

        Oğuzhan Koç, Barış Manço'nun hayatının film olacağı yönündeki iddialara ilginç bir tepki gösterdi; "Bazı efsaneler yerinde rahmetle, huzurla uyusa mı acaba? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik biz ülkece?"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 15:15 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:25
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        • 1

          Ülkemiz sineması son yıllarda biyografik filmleri beyazperdeye yoğun olarak yansıtmaya başladı. Müslüm Gürses, Bergen, Naim Süleymanoğlu ve Cem Karaca'nın ardından son olarak 1 Şubat 1999'da Barış Manço'nun hayatının beyazperdeye yansıtılacağı ileri sürüldü.

        • 2

          Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, sosyal medyada Barış Manço ile ilgili yapılan bir paylaşıma yönelik mesaj yayımladı.

        • 3

          "HERKESİN HAYATI FİLM OLACAK DİYE ÜLKECE YEMİN Mİ ETTİK?"

          Son donemde biyografi filmlerinin beyazperdeye yoğun olarak yansıtılmasına sitemde bulunan Oğuzhan Koç, "Bazı efsaneler yerinde rahmetle, huzurla uyusa mı acaba? Rahatsız etmesek mi? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece..." ifadelerini kullandı.

        • 4

          Ülkemizde hayatı beyazperdeye yansıtılan ünlü şarkıcıların isimleri ise şu şekilde;

          Müslüm (2018)

          Dilberay (2022)

          Garip Bülbül Neşet Ertaş (2022)

          Barış Akarsu 'Merhaba' (2022)

          Cem Karaca'nın Gözyaşları (2024)

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