Ernest Muci Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu!

PSG BAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Muci transferi için konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş'a ve ülkemize hoş geldi. Çok uğraştık ama sonucu iyi oldu. Hayırlı olsun. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye çok teşekkür ederim. İnşallah Beşiktaş'ımıza çok katkı sağlayacak bir oyuncu aldık. Her şey çok güzel olacak. Kendisi de çok mutlu olacak." dedi.