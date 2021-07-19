Tekirdağ'da devrilen su deposunun altında kalan kız çocuğu yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi'nde dün dışarıda oynayan Asya Miraç Özen'in (11) eve dönmemesi üzerine çocuğu aramaya başlayan yakınları, evlerinin karşısındaki ayçiçeği tarlasında bulunan su deposunun devrildiğini fark etti.

Özen'in yakınları, küçük kızın deponun altında olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Özen, kurtarılamadı.

Küçük kızın cesedi, savcı incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna götürüldü.