Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da deri üreten fabrikada büyük yangın | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da deri üreten fabrikada büyük yangın

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği ve alevlerin tüm binayı sardığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale başlatıldı. Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşen hafif yaralı itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:26 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın depo bölümünde, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        • 2

          Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzüne siyah duman kapladı.

        • 3

          Fabrika çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        • 4

          Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        • 5

          Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

        • 6

          Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı ve 2 AFAD ekibi müdahale ediyor.

        • 7

          Fabrikanın içerisinde alevler devam ederken bölgeden yoğun siyah duman öbeği etrafa yayılıyor.

          Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşen hafif yaralı itfaiye eri ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        • 8

          Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

          Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Bursa'da camiyi ziyaret eden erkek turistler etek giydi
        Bursa'da camiyi ziyaret eden erkek turistler etek giydi
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu
        Habertürk Anasayfa