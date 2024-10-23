Tekin Temel vefat etti
Oyuncu Tekin Temel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetti
Pek çok dizide rol alan Tekin Temel, yaşamını yitirdi. Kalp krizi nedeniyle vefat eden oyuncunun ölümünü, Film-San Vakfı duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Oyuncu Tekin Temel’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Tekin Temel'in cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Ümraniye Refiye Soyak Camii’nde kılınacak ve ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak.
Zafer Algöz, üzüntüsünü, "Sonbaharda yine eksiliyoruz. Sevgili oyuncu kardeşimiz Tekin Temel de ani bir kalp kriziyle veda etti. Sevenlerinin, ailesinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin" sözleriyle dile getirdi.
Tekin Temel, "Ezel", "Güz Gülleri", "Abuzer Kadayıf", "Acı Hayat", "Böyle Bitmesin" ve "Veda" gibi yapımlarda rol almıştı.