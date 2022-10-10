Tekfen Filarmoni'den oda müziği konseri



1996 yılından itibaren geleneksel olarak her akademik yıl boyunca düzenlemekte olan ve yıllar geçtikçe klasik müzik alanında İstanbul’un sevilen çekim merkezlerinden biri haline dönüşen Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri, pandemi nedeniyle zorunlu olarak verilen iki yıllık aradan sonra, taptaze bir iş birliği ile geri dönüyor.

Boğaziçi Üniversitesi ile Tekfen Vakfı, burs, araştırma ve akademik fonlar ile altyapı desteği gibi geniş bir yelpazeye ve uzun yıllara dayanan iş birliklerine bir yenisini ekleyerek, bu ay itibarıyla klasik müzikte de güçlerini bir kez daha birleştirdiler. Herkesin ‘kendinde olanı ortaya koyması’ ile hayat bulan, klasik müziğe sürdürülebilirlik yaklaşımıyla geliştirilen bu birliktelikte, Boğaziçi Üniversitesi asırlık mekânı ve piyanosu ile, kuruluşunun 30. yılında, müzik tutkusunu O da Tekfen adıyla oda müziğine taşıyan Tekfen Filarmoni ise sanatçı desteğiyle dahil oluyor.

12 Ekim 2022 tarihli Sezon Açılış Konseri ile başlayacak sezonda Tekfen Filarmoni müzisyenlerinden oluşan farklı oda müziği toplulukları, sonbahar dönemi boyunca Albert Long Hall’da Barok dönemden modern döneme birçok bestecinin eserlerine yer vereceği bir repertuvarla dinleyicisi ile buluşacak.