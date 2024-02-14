Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Tekfen Filarmoni çalacak 2000 yıllık aşk hikayesini Merve Dizdar anlatacak

        2000 yıllık aşk hikayesini Merve Dizdar anlatacak

        Tekfen Filarmoni, 28 Mart'ta Maurice Ravel'in en önemli yapıtlarından 'Daphnis ve Khloe' adlı bale müziğinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Bu özel gecede müziğe Yiğit Sertdemir'in rejisiyle Altın Palmiye ödüllü tiyatro sanatçısı Merve Dizdar'ın anlatımı eşlik edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 11:10 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merve Dizdar'dan 2000 yıllık aşk hikayesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir Türkiye prömiyerine imza atmaya hazırlanan Tekfen Filarmoni, 20. yüzyılın başında yaşayan Fransız besteci Maurice Ravel’in, Antik Yunan edebiyatının ilk düzyazı örneklerinden biri olarak pek çok sanat dalına ilham veren “Daphnis ve Khloe”nin hikayesini notalara döktüğü bale müziği, bazı kaynaklara göre de “koreografik senfonisi” ile, 28 Mart’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek konserde sanatseverlerle buluşacak.

        Tekfen Filarmoni
        Tekfen Filarmoni

        Daimi Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni ve Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki MAGMA Filarmoni Korosu’nun birlikte icra edeceği esere, Midilli Adası’nın kırlarında büyüyen iki genç olan Daphnis ve Khloe'nin serüvenlerle dolu aşk hikayesini anlatarak, ülkemizin sevilen sanatçılarından, Cannes ödüllü Merve Dizdar eşlik edecek. Tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir’in metni ve rejisiyle sahnelenecek temsilin kostüm ve dekoru ise Candan Seda Balaban tarafından tasarlanacak.

        Aziz Shokhakimov
        Aziz Shokhakimov

        İki Bin Yıllık Aşk Hikayesini Merve Dizdar Anlatacak

        Maurice Ravel’in “koreografili senfoni” olarak tarif ettiği Daphnis ve Khloe adlı eseri, Antik Yunan yazar Longos’un M.S. II-III. yy.’larda yazdığı tahmin edilen aynı adlı hikayeden esilenlenmiştir. Dünya edebiyatında pastoral anlatının ilk örneği olarak kabul edilen hikaye, asırlar boyu birçok yazar, ozan, heykeltraş, ressam ve müzisyene ilham kaynağı olmuştur.

        MAGMA Filarmoni Korosu
        MAGMA Filarmoni Korosu

        Bebekken terk edilen ve biri koyun, diğeri keçi çobanlığı yapan aileler tarafından büyütülen Daphnis ile Khloe’nin aşkını anlatan hikayeyi Ravel 1909 yılında, Rus emprezaryo Sergei Diaghilev’in siparişi üzerine Ballets Russes adlı bale topluluğu için, orkestra ve sözsüz koro tarafından seslendirilmek üzere bestelemiştir.

        Masis Aram Gözbek
        Masis Aram Gözbek

        Empresiyonizm Akımına has zengin armoniler sunan bir saat uzunluğundaki bale müziği Ravel’in en uzun ve aynı zamanda en beğenilen eserlerinin başında gelir. Dört belirgin motifin işlendiği müziğin tamamının seslendirleceği 28 Mart Perşembe günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek prömiyerin biletleri, Şubat ayı boyunca erken alım avantajıyla biletinial.com’da.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekfen Filarmoni
        #Merve Dizdar
        #Daphnis ve Khloe
        #Ravel
        #konser
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Habertürk Anasayfa