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Bir Türkiye prömiyerine imza atmaya hazırlanan Tekfen Filarmoni, 20. yüzyılın başında yaşayan Fransız besteci Maurice Ravel’in, Antik Yunan edebiyatının ilk düzyazı örneklerinden biri olarak pek çok sanat dalına ilham veren “Daphnis ve Khloe”nin hikayesini notalara döktüğü bale müziği, bazı kaynaklara göre de “koreografik senfonisi” ile, 28 Mart’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek konserde sanatseverlerle buluşacak.

Tekfen Filarmoni

Daimi Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni ve Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki MAGMA Filarmoni Korosu’nun birlikte icra edeceği esere, Midilli Adası’nın kırlarında büyüyen iki genç olan Daphnis ve Khloe'nin serüvenlerle dolu aşk hikayesini anlatarak, ülkemizin sevilen sanatçılarından, Cannes ödüllü Merve Dizdar eşlik edecek. Tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir’in metni ve rejisiyle sahnelenecek temsilin kostüm ve dekoru ise Candan Seda Balaban tarafından tasarlanacak.

Aziz Shokhakimov

İki Bin Yıllık Aşk Hikayesini Merve Dizdar Anlatacak

Maurice Ravel’in “koreografili senfoni” olarak tarif ettiği Daphnis ve Khloe adlı eseri, Antik Yunan yazar Longos’un M.S. II-III. yy.’larda yazdığı tahmin edilen aynı adlı hikayeden esilenlenmiştir. Dünya edebiyatında pastoral anlatının ilk örneği olarak kabul edilen hikaye, asırlar boyu birçok yazar, ozan, heykeltraş, ressam ve müzisyene ilham kaynağı olmuştur.

MAGMA Filarmoni Korosu

Bebekken terk edilen ve biri koyun, diğeri keçi çobanlığı yapan aileler tarafından büyütülen Daphnis ile Khloe’nin aşkını anlatan hikayeyi Ravel 1909 yılında, Rus emprezaryo Sergei Diaghilev’in siparişi üzerine Ballets Russes adlı bale topluluğu için, orkestra ve sözsüz koro tarafından seslendirilmek üzere bestelemiştir.

Masis Aram Gözbek

Empresiyonizm Akımına has zengin armoniler sunan bir saat uzunluğundaki bale müziği Ravel’in en uzun ve aynı zamanda en beğenilen eserlerinin başında gelir. Dört belirgin motifin işlendiği müziğin tamamının seslendirleceği 28 Mart Perşembe günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek prömiyerin biletleri, Şubat ayı boyunca erken alım avantajıyla biletinial.com’da.