Finalde ABD ile çekişmeli bir müsabakaya imza atan Türkiye, ilk periyodu 14-12, ikinci peridoyu 29-28 geride bitirdi. Üçüncü periyodu da 51-50 önde tamamlayan ABD'yi son çeyrekte etkili oyunuyla geçen Türkiye, parkeden 72-68 ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Turnuvada şampiyon olmaktan dolayı da ayrıca mutlu olduklarını belirten Erkoç, "Yalova'da dört gün süren turnuvada şampiyon olduk. Devletimiz bize güveniyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da güveniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle 2024 Fransa'da düzenlenecek paralimpik oyunlarında inşallah dünya şampiyonu olacağız. Olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıracağız. Bize güvenin, çok güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye A Milli Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ise turnuvanın çok verimli geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ekibe bu şansı veren Alparslan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanlığa ona bir kupayla hoş geldin dedik. Daha çok yolumuz var. Çok ciddi bir potansiyel var. Burada sadece iki sistemle oynadık ama onlara inancımız sonsuz. Hep beraber çok ciddi anlamda çalışıyoruz. Bu ekip ve aile işi. Bizler bir aileye dönmeye başladık. Çok mutlu, hırslı, hedefli. Geri de gelecek diye inanıyorum."