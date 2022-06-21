Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 yenerek şampiyon oldu.

Başkent Saraybosna'da oynanan final mücadelesinde milli takım, Letonya ile karşılaştı.

Karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan milli takım, sahadan 84-34 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Milli takımda Mücahit Günaydın 18, Ahmet Efetürk 12, Ferit Gümüş ise 10 sayıyla öne çıktı.

Ay-yıldızlılar, organizasyonda finale yükselerek Avrupa A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı mağlup ederek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımımızı kutluyorum. Elde ettikleri sonuç ve sergiledikleri mücadele ile bizleri sevindiren milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."