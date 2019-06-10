Tek tip askerlik sistemi bayram tatilinin ardından en çok merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Şimdi gözler ise yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe girecek olmasında. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri

TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni askerlik sisteminin İstanbul seçiminden önce yasalaşacağını ifade etmişti. Bugün açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin bayramdan önce yasalaşmasını beklediğini vurguladı. Akar, TSK'ya er olarak giren bir Türk gencinin şartları yerine getirmesi durumunda generalliğe kadar yükselebileceğini söyledi.

TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ YASALAŞTIĞINDA ASKERLER TERHİS OLABİLİR!

Akar'ın bu açıklamasının ardından halen askerlik görevini yerine getirenlerin erken terhis olabileceği de gündeme geldi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "Şu anda bu teklif yasalaşırsa, 12 ay görev yapan askerlerin görev süresi 6 aya düşerek terhis olması gündeme gelebilecek. Bu konu net değil. Beklenti yaratmak doğru değil ama adalet açısından, 6 ayı tamamlayan askerler terhis olacak. Tasarıda bir madde yer alacak" ifadelerini kullandı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

2 MİLYON 200 BİN YÜKÜMLÜ: Yeni askerlik sistemi düzenlemesi ile önceki yıllardan kalan silah altına alınabilecek 2 milyon 200 bin yükümlünün eritilmesi amaçlanıyor. Öğrenim nedeniyle erteli 1 milyon 600 bin, askerliğe elverişli değildir raporlu 50 bin, ölüm veya vatandaşlıktan çıkarılan 20 bin, diğer erteli (hapis hastalık, hatalı kayıt) 70 bin, yoklama kaçağı (bakaya) 460 bin kişi bulunuyor.

İKİNCİ 6 AY İÇİN HARÇLIK: Askerlik hizmeti herkes için 6 ay olacak. 6 aylık mecburi hizmetin ardından ikinci 6 ay tezkere uzatmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek. Bu seçenek, kıtaların ikinci 6 aylık dönemde boş kalmaması için düşünüldü. 420 bin kişinin en az yarısı ya da 3'te 1'i kıtalarda kalacak.

Seçenekli olarak eğitim durumlarına göre, zorunlu hizmet sonunda sınava girecek er veya erbaşlar, astsubay olabilecekler, belirli kriterleri sağlayanlar da subay olacak. Er olarak TSK'ya giren bir gencin kariyer yolu, generalliğe kadar açık.

KENDİNİ DÖNDÜREN SİSTEM: Kendi kendine yeterli bir ekosistem oluşturulmaya çalışıldı. Dövizle/bedelli askerlikten elde edilen kaynakla, TSK'da görev yapacak askerlerin maaşları ve giderleri karşılanacak. Bir diğer yenilik de yedek astsubaylık. Meslek yüksek okulunu bitirenler dışında; lisans ve lisans üstü mezunları da yedek astsubaylığı tercih edebilecek. Oradan yedek subaylığını da yolu açık. Bakan Akar, sisteme giren bir kişinin en geç 10 sene içinde subay olacağını söyledi.

LİSE MEZUNLARI 6 AY ASKERLİK YAPACAK: Lise mezunu olanların ya bedelli askerlik yapıp 1 ay zorunlu temel askerlik hizmeti alacağını ya da toplam 6 ay askerlik yapacağını belirten Akar, üniversite mezunlarının ise bedelli için 145 bin kişilik kontenjan içinde yer almayınca ya bir sene bekleyeceğini ya da 6 ay askerlik yapabileceğini söyledi.

YAŞLAR DÜŞÜRÜLDÜ: 29 yaşına kadar okulu devam ettirebilen liseliler için 22 yaş sınırı, Meslek liseleri için 25, yüksekokul için 28, lisans için 28, lisansüstü için 32, doktora için 35 yaş sınırı getirildi. Bunları aşağı çekmek suretiyle lüzumsuz beklemeleri, tıkanıklıkları aşma ve sistemi rahatlatma amaçlandı.

DOKTOR İHTİYACI: TSK'nın doktor ihtiyacını karşılamak üzere; Doğu ve Güneydoğu, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde görev yapan birliklerde, askerlik hizmetini yedek subay doktor olarak yapanlar, mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamış sayılacaklar.

GENÇLER İÇİN EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNI: Bakan Akar, bir aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin önemini anlatırken, önemli bir işadamının telefonla arayıp, "Paşam, 21 gün eğitim nedir, şunu 2-3 ay yapın. Benim oğlum askere gitmek istiyor. Bunlar gitsin askerliği görsün" dediğini aktardı.

Akar şunları söyledi:

"Askerlik hizmeti iyi planlanırsa, iyi organize olursa, tugay-bölük komutanı işine sahip çıkarsa çok iyi işleyen bir mekanizmaya dönüşür. Üniversitelerle görüşerek programı etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin gerçekleri var. Bu bir aylık eğitimi önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi destekliyor. Biz gençlerimize öğrenim hakkı gibi bazı imkânlar da tanıyacağız. İster uzman, ister astsubay olsun, eğitim görme imkânı, rehberlik sağlayacağız. Onlara yol açma, yol gösterme bakımından önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu ülkenin insan kaynağı, bedelli bekleyeceğim diye heba olmayacak."

BEDELLİ ASKERLİK SİSTEMİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Yapılan değerlendirmelerde en optimal çözüm olarak bedelli ya da dövizle askerlik yapmak isteyenler için 30 bin TL tek seferde ödenmesi kararlaştırıldı. Yıllara göre enflasyon oranında artırılabilecek. Bu rakamı ödemek isteyen bir yılda 145 bin kişinin bedelliden faydalanması mümkün olacak. TSK'nın 420 bin askere alınabilecek kapasitesi bulunuyor. Bedelliler o yıl için kura çekilerek belirlenecek. Belirleme yapıldıktan sonra şartlara ve isteğe bakılarak erbaş ve erler, yedek astsubay, yedek subay olarak ayrılacak.