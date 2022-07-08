Tek tekerde feci kaza! 2 yaralı

Tek tekerli hız denemesi kaza ile sonuçlandı: 3 motosiklet karıştı, 2 kişi yaralandı

Çatalca'da gezi yapan motosikletli grup kaza yaptı. Tek teker üzerinde gitmeye çalışırken hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer motosikletlere çarptı. Kask kamerasına yansıyan kazada, 2 kişi yaralandı.

Çatalca Yolu Beylikdüzü istikametinde geçtiğimiz pazar günü 15.30 sıralarında motosikletlilerin grup gezisi sırasında kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, diğer motosikletlere çarptı. 3 motosikletin devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza grup içindeki bir sürücünün kask kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücünün tek teker üzerinde kullandığı motosikletle hız yaptığı bu sırada kazanın yaşandığı görülüyor.