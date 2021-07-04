Tek doz aşı kararı ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs geçirip ilk doz Biontech aşısı yaptıranlar ikinci doz aşı uygulanmayacağı kararını alındı.

TEK DOZ AŞI KARARI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, corona virüsü geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2’nci doz aşı uygulanmayacak.

Hastalığın ardından BioNTech aşısı yaptıran kişilerin 2’nci doz aşısı yapılmış kabul edilerek, sistem üzerinde aşı kartları oluşturuluyor.

Ayrıca, ilk doz aşısını yaptıran ve 2’nci doz aşı için randevu alanların e-Nabız uygulamasında 2’nci doz aşıları ‘yapıldı’ olarak ekrana yansıyor.

TEK DOZ AŞI KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini belirtmişti.

Yavuz, “İki doz CoronaVac olanlara, tek doz mRNA aşısı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusundaki klinik çalışmalar devam etmekle birlikte, canlı virüsle hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısının son derece etkili ve güvenli olduğu görülmüştür” demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise corona virüsüne yakalanarak, hastalığı geçirenlerde 6 ay sonra uygulanan aşının 3 aya düşürüldüğünü duyurmuştu.