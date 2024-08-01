TEİAŞ 240 kamu personeli alıyor! 2024 Türkiye Elektrik İletişim TEİAŞ personel alımı başvuru tarihi ve şartları
Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. tarafından yayınlanan ilana göre tekniker alımı yapılacak. Önlisans ve lisans düzeyinde farklı kadrolarda alım gerçekleşecek. İlk başvurudan sonra 2022 yılı KPSS P93 sınavından en az 60 puan almış adaylar sözlü sınav için çağrılacak. Peki Türkiye Elektrik İletişim TEİAŞ personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir? İşte TEİAŞ kamu personel alımı detayları
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. 51 farklı ilde toplamda 240 tekniker alımı yapılacağı duyuruldu. Adana, İstanbul, Karaman, Kocaeli gibi toplamda 51 ilde yapılacak işe alımlarda; elektrik teknikeri, elektronik teknikeri ve harita teknikeri aranıyor. Kamuda istihdam sağlamak isteyen adaylar TEİAŞ personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya yönelik detaylar...
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TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş 240 TEKNİKER ALIMI KADRO DAĞILIMI
Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 5'İ Harita, 18'i Elektronik ve 217'si Elektrik olmak üzere toplam 240 Tekniker alınacaktır.
BAŞVURU:
Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (5-9/08/2024 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecektir.
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SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:
İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;
- 2022 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;
- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.
İş gücü talebimiz il düzeyinde karşılanacaktır. (Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adreslerine göre)
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edilecektir.
Başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları sınav veya atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.
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