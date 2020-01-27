Teessüf sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Birçok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

TEESSÜF NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, teessüf şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "teesüf, teessuf" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'teessüf'tür.

TEESSÜF NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Acınma, yazıklanma' anlamına gelen teessüf, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.