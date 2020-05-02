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Tedavisi tamamlan bıldırcın klavuzu kuşu ve karga doğaya salındı - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da doğada bitkin halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) bakımı ve rehabilitasyon süreci tamamlanan bıldırcın kılavuzu kuşu ile karga doğaya bırakıldı.

02.05.2020 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
Tedavisi tamamlan bıldırcın klavuzu kuşu ve karga doğaya salındı - AFYONKARAHİSAR
AA

İl merkezinde bir evin bodrumuna giren ve vatandaşlar tarafından yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen bıldırcın klavuzu kuşu ile öğrenciler tarafından kampüste bulunan karga AKÜREM'e getirildi.Burada gerekli bakım ve tedavileri gerçekleştirilen kuşlar, gerekli gücü kazandıktan sonra AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından doğaya bırakıldı.Kandır, yaptığı açıklamada, bıldırcın kılavuzu kuşunun Afyonkarahisar bölgesinde ender görülen bir göçmen kuş türü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Bıldırcın klavuzu kuşu, Afyonkarahisar'da bir evin bodrum katında bulunmuş. Duyarlı ev sahipleri kuşu görür görmez doğa koruma ekiplerine haber vermişler ve onlar da bize getirdi. Şanslı bir kuşmuş. Muhtemelen girdiği gün bulunmuş ve ne bir yarası ne de zaafiyeti vardı. Yine de biraz enerji desteği sağlayıp dinlendirdik bir süre ve strese girmeden göç yoluna devam etmesi için aynı gün tekrar doğaya gönderdik. Bıldırcın kılavuzu kuşu Avrupa ve Rusya gibi geniş çayırlıkları olan bölgelerde üremeyi tercih ediyor. Nadiren de olsa göç sırasında yolunu kaybedip Türkiye'ye iniş yapabiliyor. Yeniden göç rotasını bulup sağlıkla gideceği alana ulaşmasını diliyoruz."Kandır, karganın ise ülkede geniş bir alanda yaşama şansı olan bir kuş türü olduğunu ve tedavi ile bakımının ardından üniversite kampüsü içerisinde doğaya salındığını ifade etti.

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