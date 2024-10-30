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        Haberler Yaşam Tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı

        Tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası, mavi sularla buluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:38
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        Tedavileri tamamlandı, mavi sulara bırakıldı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle çalışmaların yürütüldüğü İztuzu Plajı'ndaki merkezde, biri yeşil deniz kaplumbağası olmak üzere 3 kaplumbağanın tedavileri tamamlandı.

        DEKAMER görevlilerince uydu takip cihazı takılan Cumhuriyet, Sonsuz ve Özgürlük isimleri verilen deniz kaplumbağaları ve 10 yavru, vatandaşların ve turistlerin katılımıyla İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

        DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, bugüne kadar 600 yaralı kaplumbağanın DEKAMER'e getirildiğini, bunlardan 360'ının tedavi edilerek doğal ortamına salındığını söyledi.

        Merkezde halen 13 yaralı kaplumbağanın tedavisinin sürdüğünü, bugün denize bırakılan kaplumbağaların misina dolanması, olta yutma ve ağlara dolanma gibi sebeplerle tedavi edildiklerini belirten Kaska, "Sonsuz ismini verdiğimiz yeşil deniz kaplumbağamız denizlerde bahçıvanlık görevi yapacak" dedi.

        Kamuoyunda farkındalık oluşturmak için her yıl yavru kaplumbağa ve tedavi edilen kaplumbağaları denize salma töreni yaptıklarını ifade eden Kaska, amaçlarının insanların kaplumbağaları tanıması olduğunu dile getirdi.

        Cumhuriyet'in 101'inci yılı nedeniyle uydu takip cihazı taktıkları kaplumbağaya Cumhuriyet ismini verdiklerini söyleyen Kaska, "Doğdukları kumsalı hiç unutmayan deniz kaplumbağalarına verdiğimiz önemle bu ülkeye bağlılıklarını gösteren herkesin bizim başımızın üzerinde yeri var" diye konuştu.

        Kaska, merkezde verilen bilgiler sayesinde insanların kaplumbağa gördüklerinde daha dikkatli olduğunu ifade etti.

        Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bugün Cumhuriyet ile Sonsuz ve Özgürlük kaplumbağalarımızı denize saldık. Cumhuriyet'imiz ebediyen var olacaktır. Kaplumbağalarımız denizleri fethetsin ve nice güzellikleri dünyaya taşısın" dedi.

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        #Deniz kaplumbağası
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