TED İzmir Koleji'nden deprem mağduru çocuklara tam destek

TED İzmir Koleji Kurucu Temsilcisi Açalya Öralay, "Öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız çocuklara gün boyunca yaşadıkları bu kötü deneyimi biraz olsun unutturmak için çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Süreç devam ettiği sürece yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Uzaktan eğitim sürecine destek olmak için dizüstü bilgisayar ve tablet kampanyası düzenlemeye hazırlandıklarını söyleyen Öralay "Bu kampanyaya destek olmaya herkesi davet ediyoruz. Uzaktan eğitim süreci ile ilgili hiçbir aksama olsun istemiyoruz. Ayrıca TED İzmir Koleji olarak uzaktan eğitim sistemimize deprem mağduru öğrencileri de dahil edeceğiz" dedi.

TED İzmir Koleji, depreminde anne babalarını kaybetmiş ve evleri yıkılmış çocuklar için eğitimde seferberlik hareketini başlatan ilk okul oldu.