Mütefekkir ne demek? Mütefekkir anlama gelir? soruları kelimenin anlamını merak edenler tarafından araştırılıyor. Özellikle eski metinlerde geçen Mütefekkir kelimesi için TDK ne diyor? İşte Mütefekkir ile ilgili ayrıntılar...

MÜTEFEKKİR NE DEMEK?

Osmanlıca olan mütefekkir kelimesi; düşünür anlamlarına geliyor.

TDK kelimeyi "Mütefekkir" olarak sözlüğüne alırken anlamını düşünür olarak aktarıyor.