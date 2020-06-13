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TCMB tarafından, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespitine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilerek yürürlüğe girdi.

31 Aralık 2016 tarihinde reeskontta yüzde 8,75’e, avansta yüzde 9,75’e kadar inen yıllık faiz oranı daha sonra yükselmiş, 29 Haziran 2018’de reeskontta yüzde 18,50’ye, avansta yüzde 19,50’ye çıkmıştı. Banka, 11 Ekim 2019’da yıllık faiz oranını reeskontta yüzde 17,25’e, avansta yüzde 18,25’e, 21 Aralık 2019’da ise 4,50 puanlık indirimle reeskontta yüzde 12,75’e, avansta yüzde 13,75 çekmişti. Buna göre, Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını 3,75 puan düşürdü.