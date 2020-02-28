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28 ŞUBAT 2020
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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ocakta azaldı

TCMB tarafından, Ocak 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 artarak 102,5 milyar dolara indi

28.02.2020 - 10:24 | Güncelleme:
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları
AA

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 azalarak 102,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 4,7 azalarak 73,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,4 artarak 27,5 milyar dolar oldu.

Ocakta bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) yüzde 6,4 artarak 17,1 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 12,3 milyar doları anapara, 4,8 milyar doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 19,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 10,8 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 35,9 milyar dolara yükseldi.

 

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