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        Haberler Gündem Trafik Bir "kör nokta" faciası daha!

        Bir "kör nokta" faciası daha! Fark etmeden yoluna devam etti

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde hafriyat kamyonu sürücü, yürüyen kadını fark etmedi. Ağır vasıtaların karıştığı kazalarda son dönemde sıkça gündeme gelen "kör nokta" faciasında, kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti. Dehşet anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:01
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          Mersin'in Akdeniz ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

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          F.B'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyon, Özgürlük Mahallesi'nde yürüyen Şerife Coşkunca'ya (53) çarptı.

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          Coşkunca'yı fark etmeyen sürücü yoluna devam etti. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Sağlık ekibi, aracın altında kalan Coşkunca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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          Kadının cenazesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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          Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

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          Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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