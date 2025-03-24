TCMB likidite senedi ihracı için ihale açtı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 50 milyar TL'lik 30 gün vadeli likidite senedi ihracı için ihale açtı
Giriş: 24.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:16
TCMB likidite senedi ihracı ihalelerine başladı.
Banka 30 gün vadeli likidite senedi ihracı için 50 milyar TL'lik ihale açtı.
TCMB'nin verilerine göre 21 Mart itibariyle sistemde 674,1 milyar TL'lik likidite fazlası kaydedildi.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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