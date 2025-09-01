Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB Eylül Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman, bu ay faiz indirimi olur mu?

        TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 TCMB Eylül toplantısı ne zaman?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yerel piyasalar tarafından merakla beklenen Eylül faiz kararını açıklayacak. Öte yandan, TCMB Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı. Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Giriş: 01.09.2025 - 16:55 Güncelleme: 01.09.2025 - 16:55
        • 1

          Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomi piyasalarında faiz kararı beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, "Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2025 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

          TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği kaydedildi.

        • 3

          2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapacak ve faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

        • 4

          MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

          TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nun tanıtımını gerçekleştirdi. İkinci raporda 2025 için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

          Bugün ise Karahan "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

        • 5

          TCMB SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ ANKETİNİ YAYINLADI

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

          Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

          Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.

        • 6

          "ENFLASYONUN YIL SONUNDA TAHMİN ARALIĞIMIZIN İÇİNDE KALMASINI BEKLİYORUZ"

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda konuk olarak sunum gerçekleştirdi.

          Sunumunda, enflasyon konusunda şokların dezenflasyon sürecini bozmasını engellediklerine atıfta bulunan Karahan, "Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." dedi.

          Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğüne dikkati çeken Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacağını belirtti.

          Karahan, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarının altını çizdi.

          Fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğine işaret eden Karahan, finansal piyasalardaki oynaklıklara karşın dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini söyledi.

          Karahan, enflasyonda düşüşün genele yayılarak devam ettiğini ifade ederek, kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini aktardı.

          Temmuz ayında aylık enflasyon geçici olarak yükseldiğini belirten Karahan, talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini anlattı. Bu doğrultuda tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini söyleyen Karahan, ağustos ayı itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin hanehalkı için yüzde 54,1'e, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8'e ve reel sektör için de yüzde 37,7'ye gerilediğini anımsattı.

        • 7

          BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞİYOR

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ağustos 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

          Reel sektörün ve hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

          "Piyasa katılımcıları beklentisi yüzde 22,8 oldu. Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

