TCMB Ekim faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman, TCMB bu ay faizi düşürür mü?
Gözler, bu hafta açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına döndü. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Deutsche Bank ve BBVA'dan faiz indirimine yönelik görüşler paylaşıldı. Peki, TCMB Ekim faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte, TCMB Ekim faiz kararı PPK toplantı tarihi...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada fiyat istikrarı sağlanana kadar politikayı sıkı tutma sözü vermesiyle, açıklanacak faiz kararı merak edilmeye başlandı. Öte yandan, Banka enflasyon gelişmelerinin ardından, 2024 yıl sonu TÜFE tahminini yıllık yüzde 45'ten yüzde 45,6'ya yükseltti. Banka ayrıca 2025 sonu TÜFE'nin yıllık yüzde 23 olacağını öngördü. Peki, TCMB Ekim faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte, TCMB Ekim faiz kararı PPK toplantı tarihi...
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2024 EKİM TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 17 Ekim 2024 tarihinde toplanacak.
Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılıyor.
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EKİM AYI PPK BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI
AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.
Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.
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MERKEZ BANKASI EKİM AYINDA FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?
Alman devi Deutsche Bank ekonomistleri Türkiye ekonomisine ilişkin bir not yayımladı. Notta temel saptamalar arasında yapışkan iç talebin yavaşlamaya devam edeceği beklentisi paylaşılırken, ekonomide sert bir inişin ana senaryo olmadığı vurgulandı. Bir başka temel saptama enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmaya ve ekonomik programın hedeflerinin gerisinde kalmaya devam ettiği yönünde oldu.
Deutsche Bank ekibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyatlı reaksiyon mekanizmasını korumaya devam edeceği gözlemini de paylaştı. Notta daha önce kasımda başlaması beklenen faiz indirimlerinin, ortaya çıkan riskler dolayısıyla öteleneceği beklentisi de dile getirildi.
Deutsche Bank yayımladığı ayrı bir notta ise 2025 enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 25'e çıkardı.
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BBVA TAHMİNLERİNİ ÖTELEDİ
BBVA ilk indirim beklentisini Kasım’dan Aralık ayına öteledi. Kurum, aylık enflasyonun yüzde 2,97 ile yüzde 2,5 olan tahminlerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek “Tüketici enflasyonu trendi, hizmet enflasyonu öncülüğünde çekirdek enflasyondaki bozulmayla beraber kötüleşmeye devam etti. İç talepte devam eden ılımlılaşmaya rağmen yüksek enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışlarındaki kötüleşme, asgari ücret artışı belirsizliği ve yıl başında gerçekleşecek vergi düzenlemeleri enflasyon görünümünde yukarı yönlü risk oluşturuyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 43’e düşmesini bekliyoruz. Bu da TCMB’ye temkinli indirim için sınırlı bir alan oluşturabilir. İlk faiz indiriminin Aralık ayında olmasını bekliyoruz. 250 baz puanlık indirimin ardından gelecek yılın ilk yarısında kademeli indirim olabilir” değerlendirmesine yer verdi.