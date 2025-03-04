Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu toplandı | Son dakika haberleri

        TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu toplandı

        TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 21:01 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komisyon toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ltınok, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Grand Kartal Otelde incelemelerde bulunduklarını anımsatarak, değerlendirmelerini yerinde görerek daha kesin bir noktaya taşıyabilme imkanı elde ettiklerini söyledi.

        Bu arada, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslanın sunumlardan önce söz istemesi üzerine kısa süreli "usul tartışması" yaşandı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, burada yaptığı sunumda, söz konusu otel yangınına ilişkin inceleme sonuçlarını paylaştı. Aktürk, olay günü 2 iş başmüfettişinin "iş sağlığı ve güvenliği yönünden" incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

        İş yerinde yağmurlama sisteminin bulunmadığını, kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olmadığını aktaran Aktürk, "Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir." dedi.

        Binanın ahşap yapısının yangın yükünü artırdığına ve hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep olduğuna dikkati çeken Aktürk, 2020 tarihli Acil Durum Planının güncellenmediğini, acil durumlara dair koruma ekibi görevlendirmesinin yapılmadığını belirtti.

        Aktürk, müşteri ve ziyaretçilerin acil durumlar, kaçış yolları ve toplanma yerlerine ilişkin bilgilendirilmediğine, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmediğine, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görevlendirilmediğine dikkati çekti.

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar da yaptığı sunumla komisyon üyelerine yönetmelik ve mevzuata ilişkin bilgileri aktardı.

        "TOPLAMDA 2,5 MİLYON İŞLETME, BİZİM DE 500 MÜFETTİŞİMİZ VAR"

        Sunumların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. Alpkan, mevzuat ve görevleri gereği söz konusu olayı "iş kazası" olarak değerlendirdiklerini aktardı.

        Denetim konusunda "az tehlikeli", "orta tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sektör sınıflandırmasının bulunduğunu belirten Alpkan, otellerin "az tehlikeli" kategoride yer aldığını söyledi.

        Öncelikli denetim alanlarının metal, maden, inşaat sektörü ve büyük endüstriyel alanlara yönelik denetimler olduğunu aktaran Alpkan, "Bu sektör bağlamında, turizm sektörüyle ilgili, az tehlikeli sınıfta olan bir sektör. İlk önceliğimiz maalesef az tehlikeli sınıfın denetimi değil ve bu otelin denetimi de yapılmamış. Bu, kayıtlı 70 küsur kişi çalıştıran bir işletme. Büyük endüstriye de girmiyor, metal, maden alanlarına da girmiyor. Dolayısıyla buraya bir denetim gelmemiş, şikayet de gelmemiş. Tabii toplamda 2,5 milyon işletme var, bizim de 500 müfettişimiz var. Önceliklendirme açısından buraya sıra gelmemiş ama bu değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

        Alpkan, müfettişlerinin denetim yetkisinin "çalışma hayatıyla sınırlı" olduğunu ifade etti.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bolu yangını
        #TBMM komisyon
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
        Zelenskiy: Trump ile görüşme olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Trump ile görüşme olması gerektiği gibi geçmedi
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Habertürk Anasayfa