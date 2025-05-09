TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan: Kan ve kin devri kapanmıştır
Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşımda bulunan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan "kan ve kin devri kapanmıştır" ifadesini kullandı
TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun.