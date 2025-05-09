TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan: Kan ve kin devri kapanmıştır | Son dakika haberleri

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan: Kan ve kin devri kapanmıştır | Son dakika haberleri

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun.

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Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun. — Celal ADAN (@celal_adan) May 9, 2025