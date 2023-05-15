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TBMM Başkanı Şentop: YSK'yı yıpratmak, siyasetçiye de kaybettirir

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim sürecini şeffaflıkla ve siyasi partilerin temsilcileriyle beraber yürüttüğünü belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "YSK'yı itham edip yıpratmak, siyasete de siyasetçiye de kaybettirir" ifadesini kullandı

Giriş: 15.05.2023 - 01:46 | Güncelleme: ABONE OL
TBMM Başkanı Şentop: YSK'yı yıpratmak, siyasetçiye de kaybettirir
Şentop: YSK'yı yıpratmak, siyasetçiye de kaybettirir
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DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "YSK, seçim sürecini şeffaflıkla ve siyasi partilerin temsilcileriyle beraber yürütmektedir. Bu sebeple alınan karar ve açıklamalar hakkında dayanaksız iddialarla, mahiyeti bilinmeyen bazı verilerle algı oluşturmaya çalışmak, kendi temsilcilerinin de içinde bulunduğu süreçler üzerinden YSK'yı itham edip yıpratmak, siyasete de siyasetçiye de kaybettirir." ifadelerini kullandı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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