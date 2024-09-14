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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuştan Mevlit Kandili mesajı

        TBMM Başkanı Kurtulmuştan Mevlit Kandili mesajı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 20:15 Güncelleme: 14.09.2024 - 20:27
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        Mevlit Kandili mesajı
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

        "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (S.A.S.) dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü, İslam alemi olarak idrak ediyoruz. Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimize, bu kutlu geceye ulaştırdığı, her birimizi Hz. Peygamberimizin ümmeti olmakla onurlandırdığı için sonsuz şükrediyoruz. Mevlid-i Nebi gecemizin, O'nun üstün ahlakına, sünnetine, çağları aşan mesajlarına ve Kur'an-ı Kerim'e daha sıkı sarılmamıza vesile olmasını, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm gören, zorluk çeken kardeşlerimize kurtuluş getirmesini temenni ediyorum. Mevlit gecemiz mübarek olsun."

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        ÖZEL: TÜM İNSANLIĞA SAĞLIK, HUZUR VE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUM

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı sosyal medya mesajında, "Hz. Muhammed’in doğum günü #MevlidKandili'ni kutluyor, Kandilin ülkemize, tüm dünyaya ve tüm insanlığa sağlık, huzur, kardeşlik ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

        BAHÇELİ'DEN MEVLİT KANDİLİ MESAJI

        Mevlid Kandili münasebetiyle sosyal medya X üzerinden bir mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

        Bu gece Efendimiz Resûlullah’ın yeryüzüne ilahi rahmet müjdesiyle teşrifinin 1453’üncü yıl dönümüdür. İstikameti kaybolmuş, istikrarı mahvolmuş, iradesi mefluç olmuş insanlık alemi kutlu doğum mucibince belini doğrultmuş, nihayet güzel ahlakın sıcaklığı, merhamet ve muhabbet çağrısının aydınlığı kademe kademe dünyayı tesiri altına almıştır. Son zamanlarda yaşanan, hamiyet ve haysiyet sahibi her insanımızı derinden yaralayan müessif hadiselerin birbirine eklemlenerek cereyan etmesi manevi arınmaya, saflarımızı daha da sıkı tutmaya çok ihtiyacımız olduğunun hiç şüphesiz kanıt ve karinesidir. Bireysel ve toplumsal şiddetin dalga boyundaki yükseliş karşısında herkesin sorumluluk duygusuyla harekete geçmesi mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir. Allah’tan korkan, kuldan utanan, birbirinin hakkına saygı duyan, milli ve manevi ortak değerler paydasında buluşan, Sevgili Peygamberimizin ahlakıyla donanan, empati yapabilen, büyüğe hürmet, küçüğe sevgi gösteren müessir tavır, tutum ve davranış kalıbını genele teşmil etmek yegane görevimiz olmalıdır. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü cahiliye döneminin kaos ve karanlığını tevhid inancının meşalesiyle berhava eden, aklın ve adaletin bayraktarlığıyla kalpleri fetheden Resûlullah’ı hakkıyla tanımak, hayatımıza nakledip ruhumuza nakşetmek başlıca ümit ve temennimdir. Mevlit Kandili münasebetiyle, yöresi ve kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize, Türk-İslam alemine kardeşçe, huzur içinde, bir ve beraberce bir ömür geçirmelerini niyaz ediyor, bahusus en iyi dileklerimi sunuyorum. Her manada derlenip toparlanmak için bu mümtaz gecenin bir fırsat, bir nimet, bir dönüm noktası olmasını diliyor, Kandilimiz mübarek olsun diyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.

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        #Kurtulmuş
        #Bahçeli
        #haberler
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