TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübüne ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TBF seçiminde başkan adayı olan Hidayet Türkoğlu, kulübümüze bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette başkanımız Ali Koç, genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu ve Mustafa Kemal Danabaş yer aldı." ifadeleri kullanıldı.