Tayyip Talha Sanuç sakatlıktan sonra dikiş tutturamadı!
Beşiktaş'ta 4 gün içinde iki kez kırmızı kart görerek tarihe geçen Tayyip Talha Sanuç'un düşüşü devam ediyor.
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Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonu başında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç, geldiği gibi takımın değişmezlerinden olmuştu.
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Ancak 2 Nisan 2023'te oynanan Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan ve 4-2 kazanılan derbi maçın ilk bölümlerinde sakatlanan Tayyip Talha'nın çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmişti.
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Sezonu kapatan Tayyip Talha Sanuç, ancak ertesi sezonun devre arasına iyileşebildi.
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Sahalara dönse de eski performansından uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, kadrodaki yerini de kaybetti.
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Bu sezona Necip Uysal'ın da uzun süreli sakatlanmasıyla birlikte sağ stoperde Gaberiel Paulista'nın tek alternatifi olarak başlayan Tayyip Talha, yine formayı alamazken Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'nun da arkasında kaldı.
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Ocak ayında yine bir sakatlık yaşayan ve sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç, savunmada üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle şans bulsa da bunu iyi değerlendiremedi.
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Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kartla takımını yakan 25 yaşındaki savunmacı, hemen ardından sonradan oyuna girdiği Kasımpaşa maçında da kırmızı görerek siyah-beyazlıları 4 gün içinde 2 kez eksik bıraktı.
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Beşiktaş'ta ağır sakatlığı yaşayana kadar 22 resmi maçta forma giyen ve 20 kez 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, sonrasında ise 2 sezonda toplam 26 maçta şans buldu. Bunların sadece 15'ine 11'de başladı.
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Tayyip Talha Sanuç'un geçtiğimiz nisan ayında sözleşmesi dönemin Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba tarafından 2027'ye kadar uzatılmıştı.
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