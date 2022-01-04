Tayvan Merkezi'nden kadınlara destek!

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Tayvan (Taiwan) hükümeti tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine eğitim, kültür, ekonomi ve sosyal amaçlı kurulan Tayvan Kültür Merkezi'nde (Taiwan Center) çalışmalar sürüyor.

7 bin metrekare alanda çelik konstrüksiyondan oluşan merkezin 5 bin 100 metrekaresi kapalı alanı 52 adet çok amaçlı salonu kapsıyor. Eğitim öğretim bölümlerinden oluşan bu ünitelerde ayrıca ulusal uluslararası resim galerisi yer alıyor. Bu projeyi diğer projelerden ayıran en önemli özellik ise, geçici olmayıp sonsuza kadar sürecek olması. Bu nedenle özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gören kompleks, bir cazibe merkezi olma yolunda Reyhanlı'nın kültür mozaiğine katkı sağlıyor.

Merkezin koordinatörü ve ayrıca mimarı olan Mr. Chen Yu Chiu, daha önce Melbourne Üniversitesi (Avustralya), Columbia Üniversitesi (ABD) ve Chung Yuan Christian Üniversitesi'ndeki (Tayvan) görevlerinin ardından şu anda Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak kariyerini sürdürüyor. Mr. Chiu, çizimi de kendisine ait olan projede sınır taşlarını kullanarak farklı bir mesaj vermeyi hedefliyor. Mr. Chiu'nun hedefinde dikkat çekmek istediği ise, proje sürecinde beraber çalışmalar gerçekleştirdiği ekonomik sıkıntı çeken kadınlar ve çocuklar.

MÜLTECİ KADINLARDAN YOĞUN TALEP

Hatay'ın diğer ilçelerine göre daha fazla göç alan Reyhanlı'da yaşayan Suriyeli mülteci kadınların çocuklarıyla ciddi anlamda ekonomik sıkıntı yaşamaları projeyi cazip hale getirmiş. Ekonomik olarak özgürlüğe kavuşmak isteyen mülteci kadınlar, projeye yoğun talep gösteriyor. İlk olarak kadınların kendi öykülerini anlattıkları kedi lifleriyle başlayan projeye zamanla köpek figürlü atkılar eklenmiş. Ardından proje Mr. Chiu'nun sınırsız çalışmaları ile inek, kuzu, civciv gibi hayvan figürleri ile daha da zengin bir çeşitlilik kazanmış.

Materyal desteği ve eğitim verilen kadınlar için projede bir de Tayvan Kültür Merkezi'nde pazar oluşturulmuş. Kadınlara hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük katkı sağlayan merkez, kadınların dışında çocuklara da uyum projesi kapsamında yardımcı oluyor.

TECRÜBELİ İSİMLER HİZMET VERİYOR

Savaşın getirdiği acı, ayrılık ve mutsuzlukla birlikte farklı bir kültüre adapte sorunu yaşayan çocuklara, açık hava sineması, canlı konserler gibi her türlü destek sağlanıyor. Bu ekibin içinde merkezin A takımında olan Muhammed Walid Abdi de Gazi Üniversitesi İktisat mezunu. Bu merkezde çalışmadan önce de bir çok mülteci projelerinde yer almış. Merkezin bütün projelerini Mr. Chiu ile beraber yakından takip eden Abdi, şimdi daha önceki tecrübelerinin ışığında tüm enerjisini bu merkeze veriyor.

Merkezin unutmadığı diğer bireyler de savaş esnasında sağlıklarını kaybeden artık kendi ihtiyaçlarını kendileri yerine getiremeyen engelli mülteci gençler ve çocuklar. Onlara da merkezde ayrı bir ilgi gösteriliyor.

Kadınlar ile çocukların gıda, barınak ve giyecek gibi temel ihtiyaçlarına erişmelerinde de her türlü desteğin verildiği merkezin projelerinden, Reyhanlı'da yaşayan Suriyeli mültecilerin yanı sıra Reyhanlılı kadınlar ve çocuklarda yararlanıyor. Kadın ve çocukların korunma ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam becerilerini geliştirmek için çok yönlü hizmet sunul