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        Haberler Dünya Tayvan'da 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi - Dünya haberleri

        Tayvan'da 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi

        Tayvan'ın Hualien kentinde art arda 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 22:37 Güncelleme: 22.04.2024 - 22:37
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        Tayvan'da 6,1 ve 6 büyüklüğünde deprem
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        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin güneyinde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

        10 kilometre derinlikte 6 dakika arayla kaydedilen depremlerin büyüklüğü 6,1 ve 6 olarak belirlendi.

        Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

        Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

        Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurmuş ve bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Deprem
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        #Tayvan
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