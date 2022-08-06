Tayvan: Çin 'Adaya yönelik saldırı simülasyonları' yapıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait çok sayıda savaş uçağı ve gemi, Tayvan Boğazı'nda görüldü, bunlardan bazıları 'orta çizgi'yi geçti. Ada'daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, araçların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.
"DÜN GECE 4 İNSANSIZ HAVA ARACI TESPİT EDİLDİ"
Bu arada Bakanlık, Tayvan kontrolündeki Kinmen Adası (Quemoy) ve yakınındaki bazı ada ile adacıklar çevresinde dün gece Çin'e ait 4 insansız hava aracının uçtuğunun tespit edildiğini bildirdi.
İnsansız hava araçlarının Kinmen Adası ve yakınındaki Lieyu Adası ve Beiding Adacığı çevresinde görüldüğü, Tayvan ordusunun uyarı için fişekler ateşlediği bilgisi aktarıldı.
Kimen Adası, Çin kıyılarının yaklaşık 10 kilometre açığında yer alıyor.
TAYVAN: BAZI UÇAK VE GEMİLER 'ORTA ÇİZGİ'Yİ GEÇTİ
Tayvan Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan bazılarının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen, itibari "orta çizgi"yi geçtiğini bildirmişti. Ayrıca Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğü ifade edilmişti.
7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuş durumda. Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor.
Taraflarca resmi olarak tanınmayan "orta çizgi", Çin'deki iç savaşın ardından boğaz ve çevresindeki çatışmaları önlemek için 1955'te ABD tarafından belirlenmişti.
PELOSI'NİN TARTIŞMALI ZİYARETİ
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu. Pelosi, Tayvan ziyaretini resmi programa dahil etmese de uçağı 2 Ağustos Salı günü Taiepi'ye iniş gerçekleştirmişti.
Pelosi ziyareti sonrası Tayvan'a destek mesajı verdi ve kaleme aldığı makalede "Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızlanan saldırganlığı karşısında, kongre heyetimizin ziyareti, ABD'nin demokratik ortağı olan Tayvan'ın kendisini ve özgürlüğünü savunurken yanında durduğunun açık bir ifadesi olarak görülmelidir" ifadelerini kullanmıştı.
Pelosi'nin Tayvan ziyareti sürdüğü sırada konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Bu tam bir komedi. ABD, sözde 'demokrasi' tanımı altında Çin'in egemenliğini ihlal ediyor." dedi. Yi, "Pekin'i rahatsız edenler cezalandırılacak" ifadelerini kullanmıştı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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