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        Haberler Müzik Taylor Swift tarihe geçti - magazin haberleri

        Taylor Swift tarihe geçti

        Yeni albümüyle rekorlarına rekor ekleyen Taylor Swift, müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:28 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:28
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        Geçen yıl Time Dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçilen Taylor Swift, rekorlarına rekorlar ekleyerek müzik endüstrisindeki yerini kalıcılaştırıyor. Ünlü şarkıcı ve söz yazarı, 11'inci stüdyo albümü 'The Tortured Poets Department'in çıktığı 19 Nisan'dan bu yana birçok rekoru alt üst etti. 34 yaşındaki ABD'li sanatçının yeni albümü, 48 saatten kısa bir sürede ABD'de hem dinlenmede hem de satışlarda 2024'ün bir numaralı albümü oldu.

        Bir günde 1,6 milyon kopya satan albüm, Taylor Swift'in kariyerindeki en büyük Billboard 200 listesi çıkışı oldu. Billboard 200, albüm satışlarını baz alarak haftalık olarak yayınlanan bir liste.

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        Ünlü şarkıcı ayrıca Spotify tarihindeki en büyük ilk gün dinlenme rakamını elde etti. Albüm, Spotify'da bir günde 380 milyon dinlenmeye ulaştı. Bu dinlenme rakamını elde eden ilk albüm olarak tarihe geçti. Swift, Spotify tarihinde ilk yedi single'a ve ilk üç albüme sahip sanatçı olarak platform tarihine geçti.

        Ünlü şarkıcı, Amazon Music tarihindeki en büyük ilk dinlenme rekoruna da ulaştı. Platform tarihinde 1 milyar dinlenmeye en hızlı ulaşan albüm oldu.

        Apple Music ise "Albüm, yayınlandığı ilk günde en çok dinlenen pop albümü rekorunu kırdı" açıklamasını yaptı.

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        #Taylor Swift
        #Spotify
        #rekor
        #yeni albüm

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