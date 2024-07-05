Taylor Swift'in konser vereceği şehrin adı değişti
Almanya'daki Gelsenkirchen kentinin adı, Taylor Swift uğruna değiştirildi
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Dünyanın en büyük müzik yıldızlarından biri kabul edilen Taylor Swift, 'Eras' adlı dünya turnesi kapsamında bu ayın sonuna doğru Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde üç konser verecek. Yetkililer, bu ay içinde şehrin adını geçici olarak 'Swiftkirchen' şeklinde değiştireceklerini duyurdu.
17, 18 ve 19 Temmuz'daki konserler için on binlerce Swift hayranının şehre akın etmesi beklenirken, yeni ismin bir karşılama jesti olarak düşünüldüğü öğrenildi.
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'Swift Kilisesi' anlamına gelen 'Swiftkirchen' adını taşıyan sarı sokak tabelasının açılışını, Belediye Başkanı Karin Welge ile bu ismi öneren ve birkaç hafta önce bir imza kampanyası başlatan Swift hayranı kız öğrenci Aleshanee Westhoff birlikte yaptı.
Belediye Başkanı Welge, teklifi kabul eden bir mektupta gence "harika fikri" için teşekkür etti.
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Belediye sözcüsü Markus Schwardtmann, ilerleyen günlerde Gelsenkirchen'in yoğun olarak ziyaret edilen yerlerinde birkaç tabelanın daha görüleceğini söyledi. Schwardtmann ayrıca Gelsenkirchen'deki Swift hayranlarının keşfedeceği küçük ve büyük birçok sürprizin olacağını da belirtti.
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Şarkıcı aynı zamanda Gelsenkirchen Şöhretler Kaldırımı'nda futbol antrenörü Rudi Assauer ve yazar Ilse Kibgis gibi yerel ünlülerin arasında yer alacak ve konserleri sırasında kentte karaoke gösterileri ile açık hava partileri yapılacak. Yerel toplu taşıma operatörü BOGESTRA, şimdiden "Taylor Swift tramvayı"nı kullanıma sundu.
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70 bin kişi kapasiteli Veltins-Arena'da gerçekleşecek konserin biletlerinin tükendiği bildirilirken, Hamburg ve Münih şehirlerinde de 'Eras' kapsamında konserler planlanıyor.