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Taylor Swift'in evine şok saldırı: O gelmeden gitmeyeceğim! - Magazin Haberleri

Taylor Swift'in evine saldırı!

Taylor Swift'in takıntılı hayranlarıyla başı dertten kurtulmuyor. Morgan Mank adlı bir kişi, önceki gün ünlü şarkıcının evinin duvarına aracıyla çarparak, "O gelmeden buradan ayrılmayacağım!" dedi

31.01.2022 - 08:45 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 80 milyon dolarlık gelirle 'Rolling Stone'un 'Bir Yılda En Çok Kazanan Müzisyenler' listesinin ilk 10'undaki tek kadın şarkıcı olan Taylor Swift'in başı takıntılı hayranıyla dertte. Swift'in New York’un Manhattan'daki evine saldırı düzenlendi.

  • ARACIYLA BİNANIN DUVARINA ÇARPTI

    Şarkıcının hayranı olduğunu iddia eden Morgan Mank (31) adlı kişi, aracıyla Taylor Swift'in binasının duvarına çarptı. Mank, daha sonra duvardaki zil otomatını yerinden sökmeye çalıştı.

  • "O GELMEDEN BURADAN AYRILMAYACAĞIM!"

    Saldırganın, gelen polislere de, "Taylor gelmeden buradan ayrılmayacağım!" dediği öğrenildi.

  • SERBEST BIRAKILDI

    Ardından gözaltına alınan Morgan Mank, daha sonra serbest bırakıldı. Korku dolu anlar yaşayan ünlü şarkıcı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

  • HAPSE ATILMIŞTI!

    Taylor Swift, geçtiğimiz yıl da benzer bir olay yaşamıştı. Mohammed Jaffard adlı kişi de ünlü ismin evine girmişti. Swift'in hayranı olduğunu ileri süren Jaffard, hırsızlıkla suçlanarak, hapse atılmıştı.

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