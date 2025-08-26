Habertürk
        Taylor Swift, evlilik teklifi aldı - Magazin haberleri

        Taylor Swift, evlilik teklifi aldı

        ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Travis Kelce'den evlilik teklifi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 21:37 Güncelleme: 26.08.2025 - 22:03
        Evlilik teklifi aldı
        Taylor Swift ile Kansas City Chiefs’in yıldız oyuncusu Travis Kelce, Eylül 2023’ten bu yana mutlu bir ilişki sürdürüyor.

        Zaman zaman nişanlandıkları yönünde söylentiler çıkan çift, bu kez gerçekten evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü ikili, ilişkilerini bir adım öteye taşıdıklarını sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu.

        Yapılan paylaşımda, Travis Kelce’nin Taylor Swift’e evlenme teklif ettiği anlar yer aldı ve altına, "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" notu düşüldü.

        ABD’li şarkıcının parmağındaki büyük taşlı yüzük ise sosyal medyada dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Taylor Swift
        #Travis Kelce

