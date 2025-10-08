Habertürk
        Taylor Swift evlenme teklifinin perde arkasını anlattı - magazin haberleri

        Taylor Swift evlenme teklifinin perde arkasını anlattı

        Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Amerikan futbolcusu nişanlısı Travis Kelce'den evlenme teklifi alışının perde arkasını anlatırken; "Parmağımdaki yüzük, sonsuza dek birlikte olacağım kişiyi temsil ediyor" dedi

        Giriş: 08.10.2025 - 10:18 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:18
        Evlenme teklifinin perde arkası
        Taylor Swift, Amerikan futbolu oyuncusu sevgilisi Travis Kelce'den aldığı nişan yüzüğünü, televizyon programında sergiledi. 35 yaşındaki ABD'li şarkıcı, Jimmy Fallon'ın 'The Tonight Show' adlı programına katıldığında Kelce ile nişanlanması hakkında konuştu.

        Taylor Swift, 36 yaşındaki Amerikan futbolcusunun yüzüğü seçerken çok çalıştığını söyleyerek; "Bana vermeden önce uzun süre onda kaldı. Yüzüğü kişiselleştirdi ve birlikte çalıştığı harika bir kuyumcuyla birlikte tasarladı" dedi.

        "Sürekli yüzüğe bakıyorum, sanki bana hiç normal gelmiyormuş gibi. Sadece, 'Vay canına,' diyorum ama bundan daha fazlası var" diyen Taylor Swift, nişanlısı için; "Onun, tanıdığım, en sevdiğim insan, sonsuza dek her gün birlikte vakit geçirebileceğim kişi olması, meselenin özü. Bakıyorsunuz ve 'Onunla sonsuza dek birlikte olacağım' diyorsunuz ve bu yüzük de bunu temsil ediyor" ifadesini kullandı.

        Taylor Swift ile Travis Kelce birlikte dinlenme rekoru kıran, şarkıcının yeni albümünü duyurduğu bir podcast yayını yapmış ve ardından evlenme teklifi haberi gelmişti. Swift, evde podcast kaydını yapmalarından hemen sonra evlenme teklifi aldığı haberini doğruladı. Ünlü şarkıcı; "Podcast bir dikkat dağıtıcıydı, evin pencerelerinden dışarı bakmamamı sağlamak için bir tür hileydi" dedi ve Travis Kelce'nin arka bahçede nişan mekânı hazırlanırken, kayıt için evin pencerelerine karartma perdeleri astığını anlattı.

        "Sonradan fark ettim ki, podcast konusunda biraz gergin bir şekilde dolaşıyor, 'Kalbim hızla çarpıyor, bunun senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum, gerçekten de umduğun gibi olmasını istedim' diyor. Çünkü podcast yapmayı ve albümü duyurmayı konuşuyorduk" diyen Taylor Swift; "'Kalbim hızla çarpıyor' diyen Travis'i daha önce hiç gergin görmemiştim. Mesleki olarak gergin bir insan değil" şeklinde konuştu.

        Sözlerine; "Sonra tüm pencerelerin neden perdeli olduğunu ve neden gergin olduğunu anladım ve bu olabilecek en iyi senaryoydu" şeklinde devam eden Taylor Swift, paylaştığı nişan fotoğrafına atıfta bulunarak; "Arka bahçeyi buna dönüştürüyordu. Gizli bir bahçe vahası gibi" dedi.

        #Taylor Swift
        #Evlenme teklifi
        #nişan
        #Travis Kelce

        Habertürk Anasayfa