'Keer' açıldı

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Tayfun Pirselimoğlu’nun aynı isimli romanı ve 22 Nisan’da vizyona girecek uzun metrajlı filmi ile aynı ismi taşıyan kişisel sergisi 'KERR', Istanbul Concept Gallery’de sanatseverlerle buluştu.

Sinema ve görsel sanatlar dünyasını bir araya getiren açılışta Tayfun Pirselimoğlu’nun son dönemde karışık teknikle ürettiği 40’ın üzerinde eseri sergilendi.

'Kerr', kelimesi mükerrer, tekrar, tekerrür kelimelerinin kökü; dönüp tekrar başlamak anlamına da geliyor. Pirselimoğlu'nun bu döngüyü anlattığı KERR filmi geçtiğimiz sene 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen, En İyi Müzik ve ayrıca FİLM-YÖN En İyi Yönetmen ödüllerini kazanmıştı. Bu sene ise 41. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma bölümünde İstanbul prömiyerini yaptıktan sonra 22 Nisan'da vizyona girecek.