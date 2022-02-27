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Tayfun Duygulu ve Beste Açar yıllar sonra yeniden bir arada!

1997'de boşanan Tayfun Duygulu ve Beste Açar, seneler sonra yeniden bir araya geldi. Duygulu ile ortak bir projede yer alacak olan Açar, bu buluşmaya ünlü şarkıcının yeni eşi Bella Duygulu'nun vesile olduğunu açıkladı

27.02.2022 - 17:29 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 1996'da nikah masasına oturup, 1997'de yollarını ayıran şarkıcı Tayfun Duygulu ile Türk pop müziğinin duayen ismi merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar, yıllar sonra yeniden buluştu.

  • Duygulu, Instagram hesabından eski eşiyle yeni şarkı çalışması için bir araya geldiğini duyurdu.

  • Beste Açar ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı,  gönlerisinde "Yıllar sonra yeniden bir arada! Bu kez henüz bebek olan projemizin detaylarını konuşmak için buluştuk. Hayat bizleri hep güzelliklere taşısın güzel kalpli Beste'ciğim." ifadelerine yer verdi. Açar da aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. 

  • BULUŞMAYA BELLA DUYGULU VESİLE OLDU
     
    Beste Açar, daha önce yaptığı bir paylaşımda bu proje için eski eşiyle bir araya gelmesine Tayfun Duygulu'nun 2020 yılında evlendiği eşi Bella Duygulu'nun vesile olduğunu belirtmişti.

  • Ünlü şarkıcı ile nişanlanırken çekilen fotoğraflarını yayınlayan Açar, gönderisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

    Eski eşler ve daimi dostlar olarak sizlere müzik piyasasını hareketlendirecek müjdeli bir haberimiz var. Ailelerimizin de destek ve rızası ile çok yakında size ortaklaşa gerçekleştireceğimiz yeni bir projenin detaylarını açıklıyor olacağız. Bizler konservatuvar yıllarındaki arkadaşlığımızın heyecanını yıllar sonra tekrar hissederken, sizleri de bilgilendirmeden duramadık. Takipte kalın... Bu buluşmaya vesile olan sevgili Tayfun'un güzeller güzeli eşi Bella Duyguluer'e de sonsuz teşekkürler.

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