Çok sayıda ünlü katıldı

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'Taxim Bistro'da yolları kesişen birbirinden farklı hayatlar…

On farklı insan, on farklı kader. Bir araya gelmesi mümkün ama bir arada yaşaması imkânsız olan bu insanların yolları, bir anda beliren 'hayatta kalma kavşağı'nda sınava tabi tutulursa neler olur? Herkes yaşamayı hak eder mi? Yaşama hakkı taksim edilebilir mi? İşte bütün sorun bu,

'Taxim', sistemin baskıcı düzeni ile kişisel bencilliklerin ve önceliklerin kesiştiği Araf’ın oyunu.

Kara komedinin doruklarından, ölümün kıyısına gelgitler yaşayan bir hikâye…

Baba Sahne'nin, kara komediyle gerilimin iç içe geçtiği yeni prodüksiyonu 'Taxim' perdelerini açtı. İspanyol yapımı 'El Bar' adlı filmden esinlenerek tiyatro sahnesine uyarlanan 'Taxim'in prömiyerine, Cem Yılmaz, Erkan Can, Bennu Yıldırımlar, Meltem Cumbul, Betül Demir, Zafer - Binnaz Ergin, Günay Karacaoğlu, Gülenay Çoruh, İlker İnanoğlu, Deniz Çatalbaş, Ela Yörüklü, Elif Gezen, Feri Baycu Güler, Kandemir - Jale Konduk, Zafer - Lale Algöz, Levent Kömür, Oya Akar, Ozan Çobanoğlu, Özgür - Neslihan Ozan, Ayşegül İşsever, Ragıp - Sevilay Yavuz, Yiğitcan Ergin gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Senaryosunu Álex de la Iglesia ve Jorge Guerricaechevarria'nın kaleme aldığı 2017 yapımı'El Bar'dan Baba Sahne’nin uyarladığı 'Taxim'in metin danışmanlığını Caner Güler ve Ozan Güven üstleniyor.

Yönetmen koltuğunda Emrah Eren'in oturduğu 'Taxim'in oyuncu kadrosunda ise Şevket Çoruh, Ozan Güven, Mert Asutay, Nergis Çorakçı, Seçkin Özdemir, Ömür Arpacı, Rüya Demirbulut, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen yer alıyor.