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        Haberler Bilgi Yaşam Tavuklu hünkar beğendi tarifi: Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Tavuklu hünkar beğendi tarifi: Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Osmanlı mutfağının en bilindik tarifleri arasında yer alan hünkar beğendiyi bir de tavuklu deneyin. Özellikle klasik hünkar beğendi tariflerine güzel bir alternatif olarak tavuklu hünkar beğendi tarifi öne çıkmaktadır. Tavuklu hünkar beğendi tarifi: Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 13:23 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:23
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        Tavuklu hünkar beğendi tarifi
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        Ortaya çıkan bu lezzet, damaklarınıza adeta bir şölen yaşatacak. Tavuklu hünkar beğendi nasıl olur diye kendinizi sıkıntıya sokmayın. Orijinal tarifle birebir olan tavuklu hünkar beğendide et yerine tavuk kullanılmaktadır. Tavuklu hünkar beğendi tarifi nasıldır? Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır? Tavuklu hünkar beğendi yapımı nasıldır? Tavuklu hünkar beğendi malzemeleri nelerdir? Tavuklu hünkar beğendi yapılışı… İşte, merak edilen detaylar.

        Tavuklu Hünkar Beğendi Tarifi

        Hünkarlardan tam not alan bu lezzet, alışılagelmiş tariflerin dışında farklı bir tat arayanların imdadına yetişiyor. Etle ya da kıymayla hazırlanan hünkar beğendi tariflerinin yerini tavuklu hünkar beğendi tarifi alıyor. Tavuğun ve közlenmiş patlıcanın mükemmel uyumu, damaklarınız şenlendirecek bir lezzeti huzurlarınıza seriyor. Her evde bulunabilen malzemelerle bir ana yemek arayışındaysanız tavuklu hünkar beğendi tarifini deneyebilirsiniz. Aileniz ve sevdikleriniz için güzel bir yemek programı hazırlamak istiyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz. En az orijinali kadar lezzetli bu tarif, hem ekonomik hem de pratik.

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        • Kaç kişilik: 3 kişilik
        • Hazırlama süresi: 10 dakika
        • Pişirme süresi: 1 saat

        Tavuklu Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır?

        Malzemeler

        • 400 gram tavuk göğsü
        • 1 adet orta boy soğan
        • 2 adet sivri biber
        • 1 adet büyük boy domates
        • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı pul biber
        • 2 adet közlenmiş patlıcan
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 yemek kaşığı un
        • 1/2 su bardağı süt
        • 3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

        Yapılışı

        Öncelikli olarak tavuk göğsü kuşbaşı doğranır. Soğan ve biber incecik doğranır ve domatesler yemeklik doğranır. Isıtılan bir tencerenin içerisine sıvı yağ, tavuk ve soğanlar eklenir. Kapağı kapatılarak orta dereceli ateşte tavuklar suyunu çekip salana kadar yaklaşık 15 dakika pişirilir. Daha sonra etlerin üzerine biberler ve domatesler eklenir. Kısık ateşte 5 dakika daha pişirilir. Son olarak baharatlar eklenip karıştırılır. 3-4 dakika bu şekilde piştikten sonra ocağın altı kapatılır ve dinlemeye alınır. Beğendi kısmı için; bir tencerede tereyağı eritilir. Kısık ateş kullanılmalıdır çünkü yanmaması gerekir. Ardından un eklenir ve çırpma teli ile hızlıca karıştırılarak kavrulur. Un kokusunu nişasta kokusu alınca yaklaşık 1-2 dakika içerisine soğuk süt eklenir ve çırpılmaya devam edilir. Hızlı çırpmak topaklanmaması için önemlidir. Yoğun bir kıvam alınca içerisine patlıcanlar ve kaşar peyniri ilave edilir. Biraz karıştırılıp karabiber eklenir. Bir servis tabağına alınan beğendilerin üzerine tavuklar koyulur ve servis edilir. Afiyet olsun!

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        Tavuklu Hünkar Beğendi Yapımı

        Tavuklu hünkar beğendi, klasik hünkar beğendi tarifiyle aynı yapım aşamalarından geçen tarifin terk farkı kullanılan etin tavuk eti olmasıdır.

        Tavuk göğsü kuşbaşı doğranır. Soğan, biber ve domatesler doğranır. Bir tencerenin içerisine Isıtılan tencerenin içerisine sıvı yağ, tavuk ve soğanlar ilave edilir. Kapağı kapatılarak yaklaşık 15 dakika kadar pişirilir. Etlerin üzerine biberler ve domatesler ilave edilip kısık ateşte 5 dakika daha pişirilir. Son olarak baharatlar eklenir ve pişirilip ocağın altı kapatılır. Beğendi için; tereyağı bir tencerede eritilir, bu aşamada çok kısık ateş kullanın. Ardından un eklenir ve hızlıca karıştırılır. Nişasta kokusu duyulunca bir süre sonra soğuk süt eklenir ve çırpılır. Yoğun kıvama kavuşunca patlıcanlar ve kaşar peyniri eklenir. Biraz karıştırılıp karabiber eklenir. Beğendilerin üzeri tavuklarla donatılarak servis edilir.

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        Tavuklu Hünkar Beğendi Malzemeleri

        Tavuklu hünkar beğendi malzemeleri tavuk göğsü, soğan, biber, domates, sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, patlıcan, tereyağı, un, süt ve kaşar peyniridir.

        Tavuklu Hünkar Beğendi Yapılışı

        Tavuklu hünkar beğendinin yapılışına tavuk göğsünden başlanır. Kuşbaşı şeklinde tavuk göğsü doğranır. Soğan, biber ve domatesler de doğranır. Isıtılan tencerede sıvı yağ, tavuk ve soğanlar eklenerek kapağı kapatılır. Suyunu çekene kadar pişirilir. Etlerin üzerine biber, domates eklenip pişirilir. Baharatlar da eklenerek pişirme işlemine devam edilir. Ocak kapatılır ve dinlenmeye alınır. Beğendiyi yapmak için bir tencerede tereyağı eritilir. Ardından un eklenir ve çırpılır. Nişasta kokusu gelince süt eklenir ve çırpılır. Yoğun bir kıvama geldiğinde patlıcanlar, kaşar peyniri ve karabiber eklenir. Beğendinin üzerine tavuklar koyulur.

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