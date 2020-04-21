Tavuklu Billur Kebap İçin Malzemeler:

• 4 adet karnıyarıklık orta boy patlıcan

• 200 gram tavuk eti

• 1 adet soğan

• 3 diş sarımsak

• 1 demet maydanoz

• 1 çorba kaşığı domates salçası

• 30 gram mantar

• 4 adet çarliston veya sivri biber

• 20 gram bezelye

• 1 adet domates

• 1 çorba kaşığı sıvı yağ

• 100 gram kaşar peyniri

• 2 çorba kaşığı un

• 2 çorba kaşığı sıvı yağ

• 1 su bardağı süt

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 tutam tuz

• 1 tutam kekik

• 1 tutam pulbiber

Hazırlanışı:

Öncelikle patlıcanları alacalı soyup tuzlu su içerisinde beklemeye alın. Tencere içerisine sıvı yağı koyup hafif ısıttıktan sonra, ince doğranmış soğan ve sarımsağı hafifçe kavurun. Kuşbaşı doğranmış tavukları ve biberleri ekleyip kavurmaya devam edin. Mantar ve domatesi ekledikten sonra salçayı ve baharatlarını ayarlayıp, 2 su bardağı su ekleyin ve ağır ateşte kaynamaya bırakın. Sudan çıkarıp kuruladığınız patlıcanları ortasına tam kesmeyeceğiniz şekilde bir kesik atın ve yağda güzelce kızartın. Kaynamakta olan tavuk içini süzdürüp patlıcanların iç kısmına yerleştirin. Fırın tepsinize dizin. Bir tavada sıvı yağ ve unu güzelce kavurun. Sütünüzü ekleyip beşamel sos elde edin ve içini doldurduğunuz patlıcanların üst kısmını bu sosla güzelce kapatın. Rendelenmiş kaşar peynirini üzerine ekleyip 180 dereceye ayarladığınız fırında üstü kızarana kadar fırınlayın. Süzülmüş sosunuzu ısıtıp yemeğinizle servis yapın.