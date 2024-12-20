Tavuk Göğsü Tarifi: Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Tavuk Göğsü Malzemeleri

Tavuk göğsü malzemeleri çoğunlukla evde bulunan malzemelerdir. Bu sebeple hemen kolayca hazırlanabilir. Aşağıda tavuk göğsü tarifi hakkında temel bilgiler bulacaksınız:

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- 1 litre süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 3 yemek kaşığı pirinç unu

- 3 yemek kaşığı un

- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)

- 1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, lezzetini artırmak için) - Yarım su bardağı su - Yarım su bardağı süt (karıştırma için) Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır? REKLAM Tavuk göğsü yapımına geçmeden önce, tarifin adımlarını dikkatlice takip etmek önemlidir. İşte tavuk göğsü yapımı: - İlk olarak, derin bir tencereye 1 litre sütü dökün ve 1 su bardağı toz şekeri ekleyin. Şekerin tamamen erimesi için karıştırarak sütü ısıtın.

- Ardından, karışıma 3 yemek kaşığı pirinç unu ve 3 yemek kaşığı unu ekleyin. Unları eklerken topaklanmaması için sürekli karıştırarak iyice çözünmesini sağlayın. - Un ve pirinç unu karışımını ekledikten sonra, karıştırmaya devam edin ve sütlü karışımın kıvam almasını bekleyin. Kısık ateşte karıştırmaya devam ederek, karışımın koyulaşmasını sağlayın.

- Karışımın koyulaşması için birkaç dakika pişirmeye devam edin. Tavuk göğsü tatlısının kıvamı, sütlü karışımın yoğunlaşması ile oluşacaktır. - Karışımın kıvamı alındıktan sonra, isteğe bağlı olarak 1 paket vanilin ekleyebilirsiniz. Vanilin, tatlıya hoş bir aroma katacaktır. REKLAM - Ayrıca, 1 tatlı kaşığı tereyağını eklemek, tatlının dokusunu daha yumuşak yapacak ve tadını zenginleştirecektir. Tereyağını ekledikten sonra karıştırarak erimesini sağlayın.

- Şimdi tavuk göğsü karışımını, hazırladığınız kalıplara dökme zamanı. Farklı kalıplar kullanabileceğiniz gibi, tek bir büyük kalıp da tercih edebilirsiniz. Kalıbı önceden biraz su ile ıslatmak, tatlının kalıptan daha kolay çıkmasını sağlar. - Karışımı kalıplara döktükten sonra, tatlının tamamen soğumasını bekleyin. Tavuk göğsü tatlısının tam kıvamını alabilmesi için yaklaşık 2-3 saat buzdolabında soğutulması gereklidir. Soğuduktan sonra, tatlınız hazır olacaktır.

- Tavuk göğsü tatlısını kalıptan dikkatlice çıkartın. Üzerini isteğe göre dökme fıstık, ceviz ya da rendelenmiş hindistancevizi ile süsleyebilirsiniz. - Ayrıca, tatlınızın üzerine dilerseniz biraz tarçın serpebilir veya meyve ile süsleyerek şık bir sunum yapabilirsiniz. REKLAM Tavuk Göğsü Yapılışı Tavuk göğsü yapılışında süt ve şekerin oranı oldukça önemlidir. Şekerin fazla olması tatlının fazla tatlı olmasına yol açabilir, bu yüzden tarife bağlı kalarak ölçüleri dikkatlice ayarlayın.

Karışımı sürekli karıştırmak, topaklanmayı önler ve tatlının pürüzsüz olmasını sağlar. Bu adımda dikkatli olmanız önemlidir. Tavuk göğsü tatlısının kıvamı, sütlü karışımın yeterince koyulaşması ile olacaktır. Koyu bir kıvam aldığında karışımı ocaktan alabilirsiniz. Tatlının soğuması ve kıvam alması için buzdolabında yeterli süre geçirmesi önemlidir. Sabırlı olun ve tatlınızın soğuduktan sonra servis edilmesine özen gösterin.

Alternatif bir tavuk göğsü tarifi olarak **limonlu ve fesleğenli kremalı tavuk göğsü** deneyebilirsiniz. Bu tarif, klasik tavuk göğsüne yeni bir tat katarken hafif ve aromatik bir lezzet sunar. Limonun ferahlatıcı asiditesiyle fesleğenin taze aroması, kremanın zenginliğiyle dengelenir ve ortaya gurme bir yemek çıkar. İşte nasıl hazırlandığına dair kısa bir anlatım:

Tavuk göğüsleri önce hafifçe dövülerek inceltilir ve tuz, karabiberle tatlandırılır. Zeytinyağı ile kızartıldıktan sonra kenara alınır. Aynı tavada taze sarımsak sotelenir, üzerine krema, limon kabuğu rendesi ve limon suyu eklenir. Sos biraz koyulaşınca ince doğranmış taze fesleğenler ve az miktarda tavuk suyu karışıma katılır. Tavuklar bu aromatik sosun içine yerleştirilip kısık ateşte birkaç dakika pişirilir. Yanına tereyağlı pirinç pilavı veya taze sebzelerle servis edildiğinde, hem şık hem de sıra dışı bir ana yemek ortaya çıkar. Bu tarif, alışılmışın dışında lezzetler arayanlar için ideal bir seçimdir!

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