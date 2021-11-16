Tavuk eti zehirlenmelerinin önüne geçebilmek için etin her zaman taze olmasına dikkat etmeliyiz. Özellikle dolapta kullanmak için beklettiğimiz tavuk etinin bozuk olup olmadığını anlayabilmeniz için bazı yöntemleri bilmenizde fayda var.
TAVUK ETİNİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Bozuk tavuk etinin rengi değişir. Tavuk etinin bozulup bozulmadığını anlamak için öncelikle rengine bakmalısınız. Taze çiğ tavuk pembe, etimsi bir renge sahip olur. Bozuldukça rengi solar. Eğer tavuğun rengi matlaşmaya başladıysa bozulmadan bir an önce pişirmelisiniz. Eğer tavuk etinin rengi gri renge büründüyse artık et bozulmuş demektir, kullanmamalısınız.
Bozuk tavuğu pişirmeye kalkarsanız etin rengi donuk gözükmeye ve beyazlamamaya devam edebilir.
TAVUK ETİNİN KOKUSUNA DİKKAT
Tavuk etinden şüphelendiyseniz pişirmeden önce koklayın. Bozulmuş çiğ tavuk etinin çok ağır bir kokusu olur. Bu koku bazen ekşi olarak tanımlanır. Bazıları ise bu kokuyu amonyak kokusuna benzetir. Eğer tavuk etinin kötü koktuğunu fark ederseniz pişirmemelisiniz.
Tavuk pişirirken de kötü kokmaya başlayabilir, eğer tavuk pişirirken kötü koktuğunu anlarsanız o eti yememelisiniz.
BOZUK TAVUĞUN YAPISI DEĞİŞİR
Tavuk etine dokunduğunuzda tavuğun yüzeyinin çamur gibi yapışkan bir salgısı varsa tavuk bozulmuş demektir.
BUZLUKTAKİ TAVUK ETİNİN BOZULUP BOZULMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Buzluktan çıkardığınız tavuğun üzerinde bir buz katmanı varsa o tavuk bozulmuş demektir. Buz katmanı buzluktaki uzun süredir çözülmeyen buzlar gibi olacaktır. Şokla dondurulmuş tavuk etinin üzerinde kalın buz tabakası olmaz.
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