06 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 7 Temmuz 2018'de, Bağdat Hurma Tatlısı firmasının sahibi olan Fatih Karaman (38),kırmızı ışıkta duran otomobilinde eşi ile telefonda konuşurken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, başından ağır yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
DAYISI TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre polis tarafından katil zanlısı olarak gözaltına alınan Fatih Karaman'ın dayısı Yılmaz Sevinç (53),tutuklanarak cezaevine konuldu. Yılmaz Sevinç hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde tutuklu sanık Yılmaz Sevinç´in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Yılmaz Sevinç, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
LÜKS YAŞAMAKLA SUÇLADI
Yeğeni Fatih Karaman´ı lüks içinde yaşamakla suçlayan Sevinç, "Babadan kalan Bağdat hurmacısını yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa´da bir fabrika tuttuk. Ancak, mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500 lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih´in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Ben kendisine durumu sormaya başladığımda bana karşı çıktı, haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı. Aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Beni öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi" dedi.
"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"
Yeğeni Fatih Karaman´ı kesinlikle öldürme kastının bulunmadığını öne süren Yılmaz Sevinç, silahlara meraklı olduğunu söyleyerek, "Fatih'in bana yaptıkları karşısında panik atak oldum. İki gün evden çıkamadım. Çünkü, Fatih çok iyi silah kullanıyordu. Arabasının camına yaklaştığımda silahına davrandı. Bacaklarına doğru ateş ederken, silahım havaya doğru kalkınca mermi başına isabet etti. İki el ateş ettim. Amacım yeğenimi öldürmek değildi. Eğer öldürmek olsaydı, ben de intihar edecektim. Olay yerinden kaçtım. Ben yeğenimi öldürmemek için 4 yıl mücadele ettim. İsteseydim, onu fabrikanın önünde öldürebilirdim" diye konuştu.
OTOMOBİLDE GİZLİ SİLAH BÖLMELERİ İDDİASI
Sanık avukatı ise, öldürülen Fatih Karaman´ın silaha karşı ilgisini olduğunu, otomobilinde gizli silah bölmeleri olduğunu söyledi. Avukat, Karaman'ın silahsız gezmediğini söyleyerek, silahlarla çekindiği fotoğraflar ile otomobilindeki gizli bölmelerin fotoğraflarını, mahkemeye heyetine delil olarak sundu.
TEHDİT TELEFONU, DELİL SAYILACAK
Fatih Karaman´ın annesi Necla Karaman ise, kardeşinin, oğlunu ölümle tehdit ettiğini ve elinde ses kaydının bulunduğunu söyledi. Gözü yaşlı annenin, ses kaydını dinleyen mahkeme başkanı, delil olarak dosyaya konulmasına karar verdi. Necla Karaman, oğlunun dayılarına her hafta bin 700 lira haftalık verdiğini, hiçbir zaman dayılarına ait şirkete sahip olmak istemediğini, zarardan kara geçirdiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!