Ocakta 5 oyun

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Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde seyircisine zengin bir repertuvar sunmayı amaçlayan Tatbikat Sahnesi ,ocak ayında beş farklı oyunla seyircilerin karşısında olacak. 15 - 16 Ocak'ta "Gidion'un Düğümü" oyunu İstanbul prömiyerini yapacak. 16 yıldır kapalı gişe oynayan "Bir Delinin Hatıra Defteri"nden, sezonun iddialı yeni oyunları "Küvetteki Gelinler" ve "Acting"e işte Tatbikat Sahnesi'nin seyircilere hitap edecek ocak programı şöyle;

"Gidion'un Düğümü"

Eğitim sisteminin çarpıcı bir şekilde irdelendiği Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğinde sahneye konulan "Gidion'un Düğümü", 15 - 16 Ocak'ta İstanbul Fişekhane'de... Bir birey yetiştirmenin sorumluluğunun sorgusunu, bir anne ve bir öğretmeni karşı karşıya getirerek seyirciyi adalet, sanat, farkındalık ve suçluluk duygusu üzerinden gerçeklerle yüz yüze bırakan oyunda Elvin Beşikçioğlu ve Selin Tekman oynuyor.

"Acting"

Geçen ay ilk kez seyircilerle buluşan Tatbikat Sahnesi'nin yeni oyunu, cinayet hükümlüsü bir oyuncu - yönetmen ile iki koğuş arkadaşının arasında geçiyor. Oyunculuk üzerinden sanat, şöhret, popülerlik kavramlarının güncel göndermelerle akıcı biçimde işlendiği oyunda Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Yılmaz oynuyor. Xavier Durringer'in yazdığı oyunun çevirisi Cem Şahin'e ait olan oyun, 6 Ocak'ta Fişekhane'de sahnelenecek. "Acting", aynı zamanda 8 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 10 - 11 - 22 - 23 Ocak'ta Ankara Tatbikat Sahnesi'nde, 26 Ocak'ta tekrar Fişekhane'de seyircilerle buluşacak.

'Küvetteki Gelinler'

Tatbikat Sahnesi'nin seyirciyle buluştuğu ekim ayından beri başarısı ve gördüğü ilgiyle tiyatro dünyasında büyük yankı uyandıran diğer oyunu "Küvetteki Gelinler"... Üç kadının aynı adam tarafından gösterilen sahte sevgiyle kandırılıp, dolandırıldıktan sonra yalnızlaştırılmalarını ve ardından benzer yöntemlerle yok edilmelerini anlatan oyunda Hazal Türesan, Naz Göktan ve Selin Zafertepe sahnedeki su dolu küvetlerin içinde ayakta alkışlanan performans sergiliyorlar. Beth Graham, Charlie Thomlinson ve Daniela Vlaskalic'in yazdığı ‘The Drowning Girls'den Beliz Coşar'ın çevirdiği, yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı oyun, 5 Ocak'ta Fişekhane'de 7 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 13 - 14 Ocak'ta Ankara Tatbikat Sahnesi'nde 27 Ocak'ta Fişekhane'de, 28 - 29 Ocak'ta tekrar Ankara Tatbikat Sahnesi'nde oynayacak.

"Miriam Yasta"

Elvin Beşikçioğlu'nun yönettiği Ahmet Melih Yılmaz'ın sahneye çıktığı tek kişilik oyun, 'Genç Miriam'ın cenaze törenlerine katılıp yasıyla varoluşuna ve yalnızlığına anlam aramasını, fotoğrafların anıları canlandırma gücüyle anlatıyor. Jörg Menke-Peitzmeyer'in yazdığı, seyirciye oyun sırasında çekilen fotoğrafın banyo yapılıp tab edildiği gerçek bir karanlık oda deneyimi de yaşatan "Miriam Yasta", 25 Ocak'ta Ankara Tatbikat Sahnesi'nde 30 Ocak'ta Fişekhane Blackbox sahnesinde seyirciyle buluşacak.

"Bir Delinin Hatıra Defteri"

Erdal Beşikçioğlu, tiyatro klasiği tek kişilik oyununu 16'ncı yılında da kapalı gişe sahneliyor. 1500'ü aşkın gösteride 600 bin kişinin izlediği ve pandemide dijital olarak gösterilmesiyle erişilmesi güç bir seyirci sayısına ulaştı. Beşikçioğlu'nun sahnedeki hareketli vinç üzerinde eşsiz bir performansla yorumladığı Rus yazar Nikolay Gogol'un ölümsüz eseri "Bir Delinin Hatıra Defteri", 12 - 13 Ocak'ta İstanbul Fişekhane'de 16 Ocak'ta Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 27 - 28 Ocak'ta Ankara Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde sahnelenecek. Oyun 18 Şubat'ta ise İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde dev bir gösteriye hazırlanıyor.

