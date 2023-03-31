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TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023 | Taşeron işçiye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? Taşerona kadro çıkacak mı, ne zaman ve kimleri kapsıyor?

Taşeron işçiye kadro için gözler Meclis'te! 2023 Taşerona kadro çıkacak mı, ne zaman?

90 bin taşeron işçiye kadro verilmesine öngören düzenlemenin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'te kabul edilen ve yasalaşan geçici işçiye kadro düzenlemesinin ardından 90 bin taşerona kadro düzenlemesinin tamamlanacağını ifade etmişti. İşte, Taşeron işçiye kadro düzenlemesinde son durum...

Giriş: 31.03.2023 - 22:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Taşerona kadro düzenlemesi, EYT ve geçici işçiye kadro düzenlemelerinin yasalaşmasının ardından gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçinin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen geçici işçi düzenlemesi sonrası gözler Taşeron işçiye kadro düzenlemesine çevrildi. İşte 2023 taşerona kadro son dakika haberleri…

  • GEÇİŞİ İŞÇİLERE KADRO TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

  • ERGÜN ATALAY'DAN AÇIKLAMA!

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü.

    Kritik görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulunan Atalay, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

    "700 BİN İŞÇİNİN KAMU SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

     

    Erdün Atalay, "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" dedi.

  • TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Atalay "Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz." sözlerini kullandı.

    Atalay, açıklamanın sonunda ise gündemde geçiçi işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadro geçmesi konularının yer aldığının altını çizdi.

  • BAKAN BİLGİN'DEN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu ve çeşitli EYT derneklerinin temsilcilerini bakanlıkta kabul etti.

  • Bakan Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu söyleyerek, "Bazıları, 'Bunları seçim için mi yapıyorsunuz?' diyor. Hayır, öyle bir seçim için yaptığımız bir şey yok. Biz siyasetçiyiz elbette yaptığımız şeyleri millet değerlendirecektir ama seçimden önce veya seçimden sonra... Zaten seçimleri alırız ama bizim yapacağımız iş, bizim görevimiz seçim endeksli çalışmamak. Bazı bitiremediğimiz sorunları da seçimden sonra çözeceğiz. Önümüzde çok sayıda çözülmesi gereken dosya var, bunun kamuoyunca böyle bilinmesi lazım. Taşeron işçiler sorunu var, başka sorunlar var. Onların hepsini adım adım çözeceğiz, çözemediğimiz hiçbir şey olmayacak. Çalışma hayatı huzurlu olursa, işveren devlet arasındaki ilişkide emeğin hukukunu koruyan bir yaklaşım ve anlayış hakim olursa sorunlar çözülür. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bizim devletimiz sosyal bir devlettir. Çalışanlarını, emekçilerini, emeklilerini korumak kollamak onun anayasal görevidir ve birincil önceliğidir. Bu yeni bir şey değildir, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamandan bu tarafa bu yaklaşım, bu anlayış hakimdir" ifadelerini kullandı.

  • 90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM

    90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak.

  • Konuya ilişkin Bakan Vedat Bilgin'den kritik açıklama geldi:

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

    Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

  • 'TALEPLERİMİZİN TAMAMINA YAKINI HALLOLDU!'

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

  • KADRO TEKLİFİ MECLİSE SUNULACAK!

    Taşerona kadro ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak geçiçi işçi sorunu çözüme kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz 6 Mart’ta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada geçiçi işçilerle ilgili düzenlemenin tamamlandığını ve kadro teklifinin Meclis’e sunulacağını ifade etmişti.

  • Taşerona kadro çalışmaları henüz tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla kamuda işçi statüsüne geçecekler belirlenecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla hangi meslek gruplarına kadro verileceği ortaya çıkacak.

    Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

  • Geçiçi işçi düzenlemesinin tamamlanması sonrası ise 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin sürecin başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada önceden 1 milyon işçiye kadro verildiğinin altını çizerek 90 bin işçinin faydalanamadığını ifade etmişti.

  • Ardından ise "Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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