ERGÜN ATALAY'DAN AÇIKLAMA!
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü.
Kritik görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulunan Atalay, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
"700 BİN İŞÇİNİN KAMU SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"
Erdün Atalay, "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" dedi.